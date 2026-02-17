Т2 запускает геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro

T2, российский оператор мобильной связи, расширил линейку мультиподписок MiXX. Компания представила новую геймерскую опцию MiXX Play Pro. Подписка включает валюту в популярных играх, пополнение Steam без комиссии, безлимитный интернет на мобильные игры, 20 Гб дополнительного трафика на все и доступ к закрытым кибертурнирам.

Т2 запускает мультиподписку для геймеров. Предложение сконструировано на базе подписки MiXX и включает релевантные сервисы для получения максимального игрового опыта. В MiXX Play Pro входит безлимитный интернет Т2 на мобильные игры, пополнение Steam без комиссии, доступ к турнирам CyberHero, а также дополнительный пакет трафика 20 Гб.

Кроме этого, пользователь может выбрать любимую игру, в которой будет ежемесячно начисляться игровая валюта. Это легко настроить в любое время пользования подпиской в зависимости от игровых предпочтений. Среди игр, доступных в конструкторе, — PUBG, "Мир Танков", Genshin Impact, Standoff 2, MLBB, Warface и другие.

Подробности по ссылке.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"Мы не впервые выходим в гейм-сегмент, но в этот раз пошли дальше и создали предложение, которое максимально отвечает запросам игроков. Формат подписки MiXX идеально подошел: принцип конструктора отражает ту самую гибкость, которая необходима в игровом опыте геймера. Здесь нет ничего лишнего — только сервисы, которые нужны игрокам: игровые бонусы, интернет без ограничений, дополнительный трафик и другие полезные сервисы".

Александр Мнацаканьян, заместитель генерального директора по стратегическому планированию T2:

"Т2 продолжает усиливать стратегическую модель развития — через создание взаимовыгодной партнерской архитектуры. Игровой сегмент — это возможность для компании расширить периметр продуктового предложения и привлечь интересную для нас цифровую аудиторию. При этом мы стараемся максимально точно учитывать потребности клиентов и тренды, находим наиболее эффективные модели для реализации продуктов. В мультиподписке для геймеров есть принцип агрегации лучших офферов в одной точке и возможность кастомизации — именно это, как показывают исследования, критически важно для современного клиента".