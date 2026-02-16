16+
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Самарской области в 2026 году планируется привести в нормативное состояние 16 мостовых сооружений общей протяженностью более 1000 погонных метров. План работ сформирован по итогам диагностики искусственных сооружений с учетом их технического состояния, интенсивности движения и социальной значимости для жителей региона.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Наиболее масштабные работы запланированы на мосту через реку Большой Кинель на автомобильной дороге Похвистнево — Клявлино в Похвистневском районе. Проектом предусмотрен капитальный ремонт существующего сооружения протяженностью 138,6 пог. м и строительство рядом нового моста длиной 141,6 пог. м. Это позволит значительно повысить пропускную способность и надежность транспортной связи на данном направлении.

"Для нас, жителей Похвистневского района, мост через Большой Кинель имеет огромное значение. Это единственная связь с райцентром — больницей, школой, администрацией. Нынешнее состояние моста вызывало нарекания, приходилось снижать скорость, объезжать ямы. Очень рады, что мост включили в программу ремонта", — поделился житель села Старопохвистнево Юрий Власов.

Самый протяженный объект программы — мост через реку Сок на автодороге "Урал" — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка в Челно-Вершинском районе. Его длина составляет 174,8 пог. м. В ходе работ подрядчик обновит мостовое полотно и сопряжения с дорогой, отремонтирует струенаправляющие дамбы и конусы, установит новые барьерные и перильные ограждения, а также выполнит устройство дорожного покрытия на подходах.

В Волжском районе запланирован капитальный ремонт путепровода над железнодорожными путями на автомобильной дороге Самара — Большая Черниговка — до трассы Самара — Волгоград. Проектом предусмотрена замена опор и балок пролетных строений, переустройство мостового полотна, ремонт струенаправляющих дамб и конусов, установка барьерного и перильного ограждений, обновление покрытия проезжей части.

При формировании программы ремонта мостовых сооружений на 2026 год учтено поручение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, данное на оперативном совещании в ноябре 2025 года, о необходимости системного подхода к ремонту небольших мостов с учетом заявок муниципальных районов. Отбор объектов проводился на основании инструментального обследования.

Приоритет получили конструкции в неудовлетворительном состоянии, с высокой интенсивностью движения и обеспечивающие транспортную связанность территорий, включая подходы к социальным объектам и маршруты школьных автобусов. В этом году в план включены сооружения, отобранные в том числе по обращениям жителей и администраций муниципалитетов.

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" ведется по поручению президента России Владимира Путина. В 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта приведено в нормативное состояние 18 мостовых сооружений.

