На реконструкцию ул. Мичурина в Самаре потребуется 1,2 млрд рублей

Реконструкцию ул. Мичурина в Самаре планируется провести в 2028-2030 годах. Такие данные раскрыты в проекте обновленной муниципальной дорожной программы.

Работы разбиты на две очереди: первая - четырехполосная протяженностью в 800 метров, вторая - 600 метров (полосность не указана). Сметная стоимость работ оценивается в 1,2 млрд рублей.

Где именно находится участок, который планируется реконструировать, в документах не раскрывается. Однако ранее обсуждалась реконструкция ул. Мичурина от пр. Масленникова до Ботанического сада. Сейчас асфальтовая дорога по ул. Мичурина на этом участке доходит до ул. Революционной, а дальше вдоль ЖК "Ботанический" идет "грунтовка" со стихийными стоянками. Еще в 2016 г. вопрос межевания территории под реконструкцию дороги выносился на публичные слушания.

Предполагается, что обновленная ул. Мичурина выйдет на ул. Авроры, которую планируется продлить до Ново-Садовой.