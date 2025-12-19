В Курумоче ввели временные ограничения на полеты

В пятницу, 19 декабря, в Самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сообщение об этом опубликовали в Росавиации в 5:40.
Ограничения связаны с возможностью атаки украинских беспилотников, которая была объявлена ранее.
