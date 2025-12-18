16+
Общество

Суд постановил вернуть в госсобственность лагерь "Чайка" в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд подтвердил возвращение в госсобственность пионерского лагеря "Чайка".

Напомним, бывший лагерь "Чайка" находится на Лесопарковом шоссе, 61 в 49 квартале Тольяттинского лесничества на побережье Волги. Участок площадью девять гектаров администрация города в 1993 г. предоставила Самарскому государственному научно-производственному предприятию "Труд" под пионерский лагерь в бессрочное пользование. Затем объект находился в федеральной собственности.

В 2006 г. 18 зданий бывшего лагеря передали муниципалитету. Земля оставалась в федеральной собственности, а мэрия Тольятти закрепила здания за МУП "Инвест-проект". Впоследствии участок оформили в муниципальную собственность.

В 2011 г. МУП через аукцион продал здания. Их выкупила некая Вера Клюшникова. Начальная цена 20 строений лагеря составляла всего лишь 3,6 млн рублей. При этом МУП не разместило информацию о торгах на портале мэрии и в газете "Городские ведомости". Сделку безуспешно пыталась оспорить ФАС. Клюшникова затем получила в аренду и участок под зданиями, а в 2016 г. выкупила и его.

В 2022 г. объект выставили на продажу за 110 млн рублей. По данным прокуратуры, в 2023 г. его собственниками стали Мурад Юсупов, Светлана Лихидченко и Екатерина Солдатова. По данным открытых источников, сейчас бывший лагерь заброшен.

Прокуратура указывает на то, что администрация города не имела права распоряжаться землей, находившейся в федеральной собственности. В иске, поданном в Центральный районный суд, надзорное ведомство требует признать недействительными все договоры по участку и зданиям, а также истребовать их в пользу Российской Федерации.

Районный суд требования прокуратуры поддержал. Ответчик пытался оспорить это решение, но Самарский областной суд счел решение нижестоящей инстанции правильным.

