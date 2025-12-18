16+
ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" напомнили, что должников могут не выпустить за границу

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что своевременная оплата счетов и погашение долгов — залог спокойных новогодних праздников. Как ранее сообщал портал pravo.ru, даже оплата долга день в день может стать основанием не выпускать уже бывшего неплательщика из страны, так как сведения о погашении задолженности могут не успеть обновиться в базе данных налоговых органов. Поэтому компания призывает всех жителей не допускать таких ситуаций и оплачивать ЖКУ своевременно.

Проверить неоплаченные счета перед "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте в разделе "Узнать задолженность". Кроме того, узнать о долгах, по которым было принято судебное решение, можно на портале Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Если всё-таки есть задолженность, то сейчас пришло время избавиться от неё вместе с акцией "В Новый год — без долгов!". Чтобы стать её участником, клиентам "ЭнергосбыТ Плюс" необходимо до 31 декабря оплатить задолженность и текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти — ещё холодное водоснабжение и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь.

Всем участникам будут списаны пени при их наличии (за исключением пени, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт). Кроме того, каждый из них станет претендентом на зачисление 1 000 рублей на лицевой счёт для оплаты коммунальных услуг.

Подробнее об акции "В Новый год — без долгов!" можно узнать по телефону 8 (800) 700-10-32 или на официальном сайте Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

