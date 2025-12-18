"ЭнергосбыТ Плюс" напомнили, что должников могут не выпустить за границу

"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что своевременная оплата счетов и погашение долгов — залог спокойных новогодних праздников. Как ранее сообщал портал pravo.ru, даже оплата долга день в день может стать основанием не выпускать уже бывшего неплательщика из страны, так как сведения о погашении задолженности могут не успеть обновиться в базе данных налоговых органов. Поэтому компания призывает всех жителей не допускать таких ситуаций и оплачивать ЖКУ своевременно.

Проверить неоплаченные счета перед "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте в разделе "Узнать задолженность". Кроме того, узнать о долгах, по которым было принято судебное решение, можно на портале Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Если всё-таки есть задолженность, то сейчас пришло время избавиться от неё вместе с акцией "В Новый год — без долгов!". Чтобы стать её участником, клиентам "ЭнергосбыТ Плюс" необходимо до 31 декабря оплатить задолженность и текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти — ещё холодное водоснабжение и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь.

Всем участникам будут списаны пени при их наличии (за исключением пени, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт). Кроме того, каждый из них станет претендентом на зачисление 1 000 рублей на лицевой счёт для оплаты коммунальных услуг.

Подробнее об акции "В Новый год — без долгов!" можно узнать по телефону 8 (800) 700-10-32 или на официальном сайте Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс".