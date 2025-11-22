16+
ЖКХ и благоустройство Общество

Блокирование контейнерных площадок будут фиксировать автоматически в Самарской области с 30 ноября

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 30 ноября в Самарской области начнет действовать новый порядок привлечения к ответственности за парковку на контейнерных площадках, блокирование проезда и ненадлежащее содержание прилегающей территории.

Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.

"Соответствующие поправки в региональный закон "Об административных правонарушениях" были приняты 18 ноября 2025 года. Главное нововведение — дела о таких нарушениях смогут рассматриваться без составления протокола, на основе данных со специальных технических средств. Это позволит сократить сроки привлечения нарушителей к ответственности с нескольких месяцев до нескольких дней", — говорится в сообщении.

Для автоматической фиксации нарушений в Самаре в пилотном режиме уже работает мобильный комплекс "Дозор-М". Сейчас нарабатывается практика, которая позволит в будущем сделать работу новой системы максимально эффективной.

С 6 октября штрафы за блокирования контейнерных площадок увеличены:

· для граждан — до 5 тыс. руб. (ранее — 3 тыс. руб.);
· для юридических лиц — до 100 тыс. руб. (ранее — 50 тыс. руб.).

 

