Блокирование контейнерных площадок будут фиксировать автоматически в Самарской области с 30 ноября

С 30 ноября в Самарской области начнет действовать новый порядок привлечения к ответственности за парковку на контейнерных площадках, блокирование проезда и ненадлежащее содержание прилегающей территории.
Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.
"Соответствующие поправки в региональный закон "Об административных правонарушениях" были приняты 18 ноября 2025 года. Главное нововведение — дела о таких нарушениях смогут рассматриваться без составления протокола, на основе данных со специальных технических средств. Это позволит сократить сроки привлечения нарушителей к ответственности с нескольких месяцев до нескольких дней", — говорится в сообщении.
Для автоматической фиксации нарушений в Самаре в пилотном режиме уже работает мобильный комплекс "Дозор-М". Сейчас нарабатывается практика, которая позволит в будущем сделать работу новой системы максимально эффективной.
С 6 октября штрафы за блокирования контейнерных площадок увеличены:
· для граждан — до 5 тыс. руб. (ранее — 3 тыс. руб.);
· для юридических лиц — до 100 тыс. руб. (ранее — 50 тыс. руб.).
