Более 660 единиц спецтехники выйдут на региональные трассы Самарской области зимой

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подтвердило готовность дорожной инфраструктуры к зимнему сезону. Основной подрядчик ведомства — АО "Агентство по содержанию автомобильных дорог" ("АСАДО") — завершил подготовительные мероприятия. Для борьбы со снегом и гололедом на региональных трассах будет задействовано свыше 665 единиц специализированной техники.

Вопросы безопасного и бесперебойного функционирования дорожной сети в зимний период находятся на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. "Необходимо сделать все возможное с тем, чтобы проходить этот сезон максимально комфортно для людей", — неоднократно подчеркивал глава региона.

О готовности дорожного комплекса к зиме доложили врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артуру Абдрашитову в ходе оперативного совещания в ведомстве.

"Задача команды министерства в новом сезоне — обеспечить безусловную безопасность и проезжаемость дорог для всех жителей области, — подчеркнул Артур Абдрашитов. — По итогам доклада и моих первых объездов вижу, что дорожный комплекс к зиме готов. Особый фокус мы держим на социально значимых объектах: подъездах к больницам, школам и детским садам. Зимний сезон не должен нарушить привычный ритм жизни региона. Постоянное взаимодействие с Госавтоинспекцией и федеральными структурами позволит нам максимально оперативно реагировать на любые вызовы погоды".

В зимнем содержании региональных дорог будет задействовано 665 единиц техники, включая 273 комбинированные дорожные машины (КДМ), 81 автогрейдер, 86 погрузчиков и 189 тракторов. В рамках обновления парка предприятия в 2024–2025 годах приобретено 16 КДМ. До конца 2025 года АО "АСАДО" планирует закупить еще 4 погрузчика и 3 трактора.

На сегодняшний день готовность парка составляет 92%. Вся техника оснащена системой ГЛОНАСС для оперативного контроля выполнения работ. При осложнении погодных условий дополнительно будет привлекаться техника сторонних организаций.

АО "АСАДО" будет обслуживать более 6,5 тысяч км дорог, имеющих статус регионального значения, в том числе ключевые магистрали Самары, включая Московское шоссе и ул. Ново-Садовую. Готовность инфраструктуры предприятия, включая 28 филиалов ДЭУ по области, составляет 98%.

Для обработки дорог будет использоваться два вида материалов: соль и песчано-соляная смесь. Их заготовка идет по графику в соответствии с заключенными контрактами. Вывоз снега будет организован с региональных дорог в Самаре, а также на подъездах к аэропорту "Курумоч", что позволит обеспечить бесперебойное транспортное сообщение в любых погодных условиях.

С 1 ноября 2025 года в головном офисе АО "АСАДО" и во всех районных филиалах организовано круглосуточное дежурство диспетчеров. Налажено оперативное взаимодействие с Управлением Госавтоинспекции по Самарской области и федеральным учреждением "Большая Волга" для обмена информацией о дорожной обстановке и происшествиях. Сообщить о нештатной ситуации на региональной трассе можно по телефону диспетчерской службы — 8 (846) 268-41-41, на дороге федерального значения — 8(8412) 55-11-04.

Минтранс Самарской области также напоминает водителям об основных правилах безопасности дорожного движения в зимний период — соблюдении скоростного режима и безопасной дистанции, а также призывает быть особенно внимательными на мостах, путепроводах и на участках, где работает дорожная техника.