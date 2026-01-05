Суд не стал взыскивать миллионы с экс-чиновника из-за "пропажи" квартир для сирот в Самаре

В Самарской области служители Фемиды вынесли решение по иску на 26,7 млн рублей. Такую сумму считали ущербом при "пропаже" квартир для сирот и инвалидов в Самаре.

История началась еще несколько лет назад. Виктор Федоренчик трудился руководителем управления по жилищным вопросам департамента управления имуществом Самары. В ДУИ поступили решения судов о предоставлении жилья 72 сиротам. Федоренчик же, согласно материалам судов, приказал исключить из специализированного жилищного фонда двухкомнатную квартиру в 46 кв. м. Дальше он приказал заключить договор соцнайма с сотрудницей ДУИ. При этом в списке нуждающихся сотрудница не состояла. Позже она приватизировала жилье. Правоохранители пришли к выводу, что были нарушения права 72 детей-сирот.

Также, как следует из судебных материалов, Федоренчик знал, что есть очередь на предоставление жилья детям-инвалидам. Но исключил из спецфонда квартиру в 68,5 кв. м на Пятой просеке. Эту квартиру Федоренчик предоставил своему фактическому руководителю. Дальше квартира была приватизирована. Таким образом были нарушены права трех семей с детьми-инвалидами и двух малоимущих из ветхого жилья.

Потом Федоренчик действовал с замруководителя управления по жилищным вопросам Александром Гараниным, чтоб "достать" квартиру сестре жены. На Гаранина оформили служебную квартиру в 32 кв. м, чтобы потом передать женщине. Номер в очереди у последней меж тем был 12 743. Вину Федоренчик и Гаранин не признали. Как следует из опубликований суда, Гаранин утверждал, что в 2019 г. у него ухудшились отношения с супругой, после раздела имущества и развода, имущество перешло его бывшей супруге.

"В конце 2019 года с Федоренчиковым обратились к Белоклокову, в связи со сложившейся семейной ситуацией. Было написано заявление о предоставлении служебного жилого помещения. Приказ о предоставлении служебного жилого помещения незаконным не признавался. В данной квартире сделал косметический ремонт, так как она была не благоустроенная, до настоящего времени данная квартира является служебной. Когда издавался приказ о переводе квартиры из специализированного служебного фонда в социальный найм, данной квартирой сестра жены Федоренчика пользовалась более четырех лет, была в ней зарегистрирована вместе с ребенком", — рассказывал суду Гаранин.

С его слов, перевод из служебной квартиры в соцнайм был возможен. И для получения служебного жилья не нужно было вставать на очередь.

В итоге Федоренчика признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно, а Гаранина — к полутора годам лишения свободы условно.

Интересно, что позже Федоренчику предъявили и другие обвинения в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, замруководителя ДУИ принял работы по ремонту квартир в пос. Озерный. При этом несколько помещений были не отремонтированы, хотя муниципальный контракт был заключен еще в 2021 году. Зато подрядчик ООО "ЛАГЕРТА" получил оплату 135 тыс. рублей. За это Федоренчика признали виновным в двух преступлениях и по совокупности назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Приговор обжаловали.

23 июня 2023 г. Федоренчика задержали по подозрению в новых махинациях. В 2025 г. в суд направили дело о выводе жилья на 77 млн рублей. Следующее заседание по этому делу судья Мария Сибилева проведет 12 января 2026 года.

Недавно суд в гражданском порядке решил взыскать по иску ДУИ с Федоренчика 26 млн руб. ущерба, фигурирующего в первом приговоре. Но в декабре 2025 г. Федоренчик это решение обжаловал и добился его отмены. Один из доводов — "вина Федоренчика В. В. в причинении ущерба Департаменту управления имуществом Самары вышеуказанным приговором не установлена".