Общество

Почти половина женщин ПФО обращаются к бьюти-мастерам перед 8 Марта

3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Эксперты ресурсов "Авито.Реклама" и "АвитоУслуги" провели опрос среди более чем пяти тысяч жительниц России*, чтобы узнать, как жители Приволжского федерального округа готовятся к 8 Марта и сколько готовы потратить на бьюти-процедуры. Средний бюджет на бьюти-процедуры перед праздником составляет 6781 рубль, а самые популярные услуги - маникюр, стрижка и окрашивание волос.

Согласно опросу, каждый год перед праздником в салоны красоты или к частным мастерам обращаются 24% женщин. Еще 19% делают это почти ежегодно, а 23% редко пользуются бьюти-услугами. 
Молодые женщины активнее других возрастных групп пользуются бьюти-услугами перед 8 Марта. Среди респондентов 18-24 лет каждый год обращаются к мастерам 30%, среди 25-34 лет - 32%. Для сравнения: среди женщин 65+ этот показатель составляет всего 11% - почти в три раза меньше.

Среди тех, кто планирует посетить салоны или мастеров, лидируют классические процедуры. Маникюр запланировали 66% женщин, стрижку - 61%, окрашивание волос - 50%. Почти половина респондентов (45%) позаботятся об уходе за бровями и ресницами, 29% планируют сделать педикюр. Восстановление волос выбрали 18% опрошенных, СПА-процедуры - 16%.

Главная причина записаться на процедуры - желание сделать себе подарок. Этот мотив называют 40% женщин. 24% хотят выглядеть по-особенному в праздничный день, а 15% не связывают запись с праздником. Для 10% женщин это способ соответствовать стандартам красоты, 5% готовятся к встрече с друзьями, 4% ожидают внимания и комплиментов, 3% планируют процедуры перед корпоративом.

Женщины узнают о салонах красоты и услугах частных мастеров из разных источников. Среди рекламных площадок чаще всего отмечают сайты с объявлениями и маркетплейсы - об этом рассказали 20% респондентов. Реклама салонов красоты и частных мастеров у блогеров помогла 16% респондентов, наружная реклама и реклама в поисковых системах - по 11%, реклама на ТВ и в картах - по 6%, на радио - 3%. 

Более чем половина женщин (59%) в той или иной степени учитывают акции и специальные предложения при выборе бьюти-услуг: для 17% жительниц округа это один из основных факторов принятия решения. Еще 19% часто записываются на процедуру после просмотра рекламы, а 23% признались, что иногда обращаются к мастеру, увидев предложение. 

Чаще всего женщины планируют потратить на бьюти-процедуры от 3001 до 5000 рублей и от 5001 до 10000 рублей - по 28% опрошенных. 27% готовы потратить до 3000 рублей, 9% - от 10001 до 20000 рублей. От 20001 до 30000 рублей планируют потратить 3%, более 30000 рублей - 2%. В среднем бюджет на бьюти-процедуры перед 8 Марта составляет 6781 рубль.

Жительницы Москвы готовы потратить на процедуры больше, чем женщины из других регионов, - средний чек в столице составляет 9501 рубль.

*исследование проводилось среди 5433 жительниц России в возрасте от 18 лет

