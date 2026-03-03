Стало известно, в чем подозревают замглавы Промышленного района Самары

В Следственном комитете раскрыли подробности уголовного дела заместителя главы Промышленного района Самары Алексея Свиреня.

Напомним, информация о возбуждении дела появилась сегодня, 3 марта.

По данным регионального управления Следственного комитета, чиновнику вменяют превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, фигурант направил в Управление Росреестра Самарской области пакет документов, в соответствии с которым ранее учтенные объекты недвижимости, расположенные в Кировском районе, были сняты с государственного кадастрового учета. Эти действия повлекли причинение имущественного вреда гражданам и нарушение их прав - лишили их возможности оформить объекты недвижимости. При этом чиновник не обладал полномочиями по осуществлению муниципального земельного контроля в границах другого внутригородского района.

По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются другие причастные лица.