Тольяттинка отдала мошенникам 600 тыс. руб., чтобы "задекларировать"

В Тольятти 48-летняя местная жительница попалась на уловки мошенников и лишилась сбережений, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщине позвонили неизвестные, представились работниками службы безопасности банка и сообщили, что кто-то украл ее персональные данные и произвел переводы в пользу ВСУ.

Спустя время вновь позвонили неизвестные, но уже представились работниками правоохранительных органов и пригрозили возбуждением уголовного дела за содействие террористической деятельности. Неизвестные сообщили, что женщина избежит уголовной ответственности в том случае, если в ближайшее время задекларирует имеющиеся сбережения.

"По инструкции неизвестных, женщина приехала в Ульяновскую область, где ее встретил курьер, которому она передала 600 тыс. рублей. Взамен неизвестный отдал женщине якобы доверенность, в которой говорилось, что после проверки, данные денежные средства будут возвращены тольяттинке. Спустя месяц женщина поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.