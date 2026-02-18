Тольяттинец выстрелил в незнакомца, а затем пошел сдаваться полиции

В полицию Автозаводского района Тольятти обратился местный житель. Он сообщил, что повздорил с незнакомцем, а затем выстрелил ему в голову, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на ул. Фрунзе.
Медики оперативно госпитализировали 33-летнего пострадавшего. Степень вреда, причиненного его здоровью, оценили как тяжкую.
На сознавшегося оппонента возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ранее не судимый 35-летний тольяттинец выразил готовность сотрудничать со следствием и дал подробные пояснения. Со его слов, вечером в одном из магазинов у него из-за незначительного повода возник словесный конфликт с незнакомым мужчиной. Когда разговор с оскорблениями продолжился на улице, он не справился с эмоциями, взял из кармана приобретенный ранее на законных основаниях травматический пистолет и выстрелил в незнакомца. Испугавшись последствий, вызвал врачей и полицию.
Сейчас подозреваемый находится под стражей.
