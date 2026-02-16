В Тольятти полиция опередила мошенников и спасла деньги пенсионерки

Правоохранители из Тольятти, сопровождая одно из уголовных дел, получили информацию, что местная 76-летняя жительница может стать жертвой мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские оперативно выехали по адресу проживания женщины и узнали от соседей, что несколько минут назад она уехала на такси. Ее удалось нагнать рядом с одним из ломбардов. Сотрудники МВД поинтересовались, нужна ли пенсионерке помощь. Та неохотно пояснила, что ждет "важного" звонка.
Правоохранители связались с дочерью женщины и рассказали, что ее мать находится под влиянием мошенников. Вместе они смогли убедить, что звонившие — злоумышленники, которые пытаются завладеть ее деньгами.
Позже пожилая женщина призналась, что неизвестные звонили несколько дней подряд, представлялись работниками банковского учреждения, сотрудниками службы по финансовому мониторингу и правоохранителями. Ее запугивали тем, что она осуществляет пособничество незаконному вооруженному формированию. Мошенники выяснили, что сбережения пенсионерка держала в золотых украшениях. С целью их сохранности, ей нужно было срочно сдать золото в ломбард, вырученные деньги перевести на "безопасный счет" указанный злоумышленниками.
Только в полиции пожилая женщина поняла, что чуть не стала жертвой телефонных мошенников.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере". Расследование продолжается.
