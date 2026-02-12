Экс-чиновник из Отрадного предстанет перед судом за получение взятки

Сотрудники СУ СКР по Самарской области окончили работу по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела архитектуры и градостроительства — главного архитектора администрации г. о. Отрадный. Мужчину обвинили в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (с. 1 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, осенью 2024 г. чиновник получил от представителя некоммерческой строительной организации взятку. Это были услуги по благоустройству территории, прилегающей к жилому дому его родственницы. А взамен "архитектор" дал незаконное разрешение на ввод в эксплуатацию домов блокированной застройки в городе Отрадном.

"Кроме того, фигурант внес в разрешительную документацию на ввод объектов в эксплуатацию недостоверные сведения о готовности объекта", — считают следователи.

Сейчас следователи собрали достаточно доказательств и направили дело в суд. По данным Волга Ньюс, речь идет про Александра Васягина. Предполагается, что взятку ему давала женщина по фамилии Недосекина. Уголовное дело в отношении нее еще расследуют.

