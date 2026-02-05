Житель Октябрьска угнал чужой автомобиль, устав идти пешком

В Октябрьске под уголовное дело попал местный житель, задержанный по подозрению в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ДПС, патрулируя ночью ул. Весеннюю в Октябрьске, попытались остановить для проверки документов ВАЗ 2107, однако водитель надавил на газ и попытался скрыться от полиции.

Увязалась погоня, после чего автомобилиста задержали. Тот отказался предъявлять автоправа и документы на машину. При этом от него резко пахло алкоголем, а речь была нарушена. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель тоже отказался.

Его доставили в полицию и установили личность. Выяснилось, что задержанный (ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 18-летний студент местного техникум)- не обучался в автошколе, не имеет прав, да и автомобиль ему не принадлежит.

Правоохранители установили, что владельцем авто является 38-летний тольяттинец, который работал в ночную смену и не знал о хищении машины. Собственник сообщил, что не давал никому разрешения управлять своим транспортным средством.

Подозреваемый в угоне парень пояснил, что после вечеринки возвращался домой в алкогольном опьянении. Когда устал идти, то вскрыл чужое авто отверткой, которую всегда носит при себе. Проехать удалось недалеко, так как его быстро задержали.

"В настоящее время задержанному, не имеющему права управления транспортными средствами, за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Расследование уголовного дела продолжается", — отмечается в сообщении.