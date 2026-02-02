Екатерине Тарховой продлили арест по делу об убийстве дедушки - экс-мэра

В понедельник, 2 февраля, Самарский областной суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде ареста для Екатерины Тарховой. Ее обвиняют в жутком убийстве родных бабушки и дедушки и еще в ряде преступлений.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены после того, как в декабре 2024 г. супруги перестали выходить на связь. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, вскоре за ними проследовала их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а Екатерина выносила пакеты и бочки.

Екатерина стала фигуранткой уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек"). По словам следователей, когда они обратились к внучке Тарховых, та сказала, что бабушка с дедушкой просто уехали. Вот только их мобильные телефоны все время оставались подключены к одной и той же базовой станции, то есть никуда не перемещались. Вскоре правоохранители пришли с обыском домой к Екатерине. Там под матрасом на кровати нашли телефоны Виктора и Натальи. Судя по всему, какое-то время внучка отвечала на sms якобы от имени Виктора Тархова. Также в квартире внучки нашли паспорта, водительские удостоверения и кредитные карты пропавших родственников. Затем Екатерину проверили на полиграфе. Она озвучила несколько разных версий того, где находятся ее дедушка с бабушкой. То они прячутся от кого-то в Московской области, то уехали в Москву на лечение… Однако следователи засомневались в правдивости слов девушки и отправили ее под стражу.

Как рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области Денис Пронюшкин, с 3 января подозреваемая закупила более 170 л жидкого азота, сабельную пилу, более 30 кг каустической соды и пластиковые бочки. На записях камер видеонаблюдения в подъезде и во дворе дома, где жил Виктор Тархов, видно, как Екатерина затаскивает все это в квартиру. По словам самой Екатерины Тарховой, которая впоследствии дала признательные показания, у нее были два подельника из Грузии: Светлана Метревели и ее племянник Дмитрий Метревели. Якобы Екатерина познакомилась со Светланой на отдыхе в Грузии, а потом подпала под ее влияние. Четвертой фигуранткой дела стала 78-летняя Таисия Киселева (мать Светланы).

Как рассказала в суде 2 февраля представитель следствия суду, Екатерина, предположительно, была под воздействием Светланы Метревели. И совместно с Дмитрием Екатерина совершила убийство родных. После убийства злоумышленники завладели имуществом потерпевших на сумму более 2,5 млн рублей. Например, забрали автомобиль Toyota RAV4 и дорогую верхнюю одежду, а также средства ООО "Новитрек". Всего в связи с этой страшной историей было возбуждено порядка 20 уголовных дел по разным статьям Уголовного кодекса.

"В отношении Светланы и Дмитрия Метревели вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. Также привлечена в качестве обвиняемой Таисия Киселева - в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказала следователь суду.

Сама Екатерина Тархова просила сменить ей меру пресечения с ареста на домашний арест. Жить при этом она собиралась у крестной ее сына Татьяны Братчиковой.

"Трупы лиц, в убийстве которых я, согласно обвинению, участвовала, до сих пор не найдены. И то, что говорит прокурор (что я могу совершать особо тяжкие преступления), звучит абсурдно, так как я подпала под влияние определенных лиц. И прошу также учесть, что основное лицо из группы лиц - оно находится на домашнем аресте. Хотя я имею малолетнего ребенка и считаю, что мне можно смягчить меру пресечения", - заявила Екатерина Тархова суду.

Интересно, что при этом Екатерина и ее адвокат не представили суду заявления от крестной ее ребенка о том, что она не против, чтобы обвиняемая в расчленении бабушки и дедушки теперь жила у нее. Впрочем, суд, изучив представленные материалы, постановил продлить арест Екатерине - до 2 мая 2026 года.