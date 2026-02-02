16+
Екатерине Тарховой продлили арест по делу об убийстве дедушки - экс-мэра

Преступления Происшествия

Екатерине Тарховой продлили арест по делу об убийстве дедушки - экс-мэра

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 89
В понедельник, 2 февраля, Самарский областной суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде ареста для Екатерины Тарховой. Ее обвиняют в жутком убийстве родных бабушки и дедушки и еще в ряде преступлений.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены после того, как в декабре 2024 г. супруги перестали выходить на связь. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, вскоре за ними проследовала их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а Екатерина выносила пакеты и бочки.

Екатерина стала фигуранткой уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек"). По словам следователей, когда они обратились к внучке Тарховых, та сказала, что бабушка с дедушкой просто уехали. Вот только их мобильные телефоны все время оставались подключены к одной и той же базовой станции, то есть никуда не перемещались. Вскоре правоохранители пришли с обыском домой к Екатерине. Там под матрасом на кровати нашли телефоны Виктора и Натальи. Судя по всему, какое-то время внучка отвечала на sms якобы от имени Виктора Тархова. Также в квартире внучки нашли паспорта, водительские удостоверения и кредитные карты пропавших родственников. Затем Екатерину проверили на полиграфе. Она озвучила несколько разных версий того, где находятся ее дедушка с бабушкой. То они прячутся от кого-то в Московской области, то уехали в Москву на лечение… Однако следователи засомневались в правдивости слов девушки и отправили ее под стражу.

Как рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области Денис Пронюшкин, с 3 января подозреваемая закупила более 170 л жидкого азота, сабельную пилу, более 30 кг каустической соды и пластиковые бочки. На записях камер видеонаблюдения в подъезде и во дворе дома, где жил Виктор Тархов, видно, как Екатерина затаскивает все это в квартиру. По словам самой Екатерины Тарховой, которая впоследствии дала признательные показания, у нее были два подельника из Грузии: Светлана Метревели и ее племянник Дмитрий Метревели. Якобы Екатерина познакомилась со Светланой на отдыхе в Грузии, а потом подпала под ее влияние. Четвертой фигуранткой дела стала 78-летняя Таисия Киселева (мать Светланы).

Как рассказала в суде 2 февраля представитель следствия суду, Екатерина, предположительно, была под воздействием Светланы Метревели. И совместно с Дмитрием Екатерина совершила убийство родных. После убийства злоумышленники завладели имуществом потерпевших на сумму более 2,5 млн рублей. Например, забрали автомобиль Toyota RAV4 и дорогую верхнюю одежду, а также средства ООО "Новитрек". Всего в связи с этой страшной историей было возбуждено порядка 20 уголовных дел по разным статьям Уголовного кодекса.

"В отношении Светланы и Дмитрия Метревели вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. Также привлечена в качестве обвиняемой Таисия Киселева - в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказала следователь суду.

Сама Екатерина Тархова просила сменить ей меру пресечения с ареста на домашний арест. Жить при этом она собиралась у крестной ее сына Татьяны Братчиковой.

"Трупы лиц, в убийстве которых я, согласно обвинению, участвовала, до сих пор не найдены. И то, что говорит прокурор (что я могу совершать особо тяжкие преступления), звучит абсурдно, так как я подпала под влияние определенных лиц. И прошу также учесть, что основное лицо из группы лиц - оно находится на домашнем аресте. Хотя я имею малолетнего ребенка и считаю, что мне можно смягчить меру пресечения", - заявила Екатерина Тархова суду.

Интересно, что при этом Екатерина и ее адвокат не представили суду заявления от крестной ее ребенка о том, что она не против, чтобы обвиняемая в расчленении бабушки и дедушки теперь жила у нее. Впрочем, суд, изучив представленные материалы, постановил продлить арест Екатерине - до 2 мая 2026 года.

Последние комментарии

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

