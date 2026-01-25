В Самарской области 76-летний мужчина убил собутыльника, расчленил его и выбросил останки в яму

Следователи Отрадного возбудили уголовное дело по статье "Убийство" в отношении 76-летнего местного жителя, передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

В Самарской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве знакомого

По данным следствия, 24 января подозреваемый и его 70-летний знакомый выпивали в бане, расположенной в Кинель-Черкасском районе. Застолье переросло в ссору, а затем в драку, в ходе которой 76-летний мужчина ударил приятеля. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия, а злоумышленник расчленил тело убитого и выкинул в выгребную яму.

"В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", - отмечается в сообщении.