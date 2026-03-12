Мигранта, пытавшегося скрыться от полиции по заснеженному полю, обнаружил квадрокоптер

Сотрудники миграционной службы ГУ МВД России по Самарской области в ходе плановой проверки выявили 13 нелегальных мигрантов в тепличном комплексе в Кинельском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства на территории региона сотрудники УВМ проверили более 30 иностранных граждан на наличие разрешений на работу, действительности миграционных карт и соблюдению сроков пребывания.

В результате рейда полицейские задержали 13 иностранных граждан, которые осуществляли трудовую деятельность без необходимых разрешительных документов.

Один из нарушителей попытался скрыться от сотрудников полиции и уполз по заснеженному полю, рассчитывая остаться незамеченным на фоне белого покрова. Однако его действия были оперативно зафиксированы с помощью квадрокоптера. Оператор беспилотника передал точные координаты местоположения нарушителя коллегам, что позволило быстро задержать мужчину.

В отношении всех 13 задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении по статье за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ.

Нарушителям назначены административные штрафы. Общая сумма взысканий составила 26 тыс. рублей.