Трое жителей Тольятти получили сроки за незаконный оборот сильнодействующих веществ

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор трём местным жителям, признанным виновными в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным прокуратуры, в марте 2022 г. тольяттинец организовал преступную группу, к которой присоединились две его приятельницы. Организатор занимался закупкой оптовых партий запрещённых веществ, их хранением и транспортировкой. Женщины подыскивали покупателей, организовывали встречи и осуществляли сбыт. Часть выручки перечислялась организатору, оставшаяся доля оставалась у участниц группы.

Преступная деятельность была пресечена в октябре 2024 года. Правоохранители изъяли из незаконного оборота 620 блистеров и 8,68 тыс. капсул, в которых содержалось сильнодействующее вещество общей массой более 3,3 кг.

Суд назначил организатору группы 5 лет лишения свободы, участницам 3 и 3,5 года лишения свободы. Все осуждённые будут отбывать наказание в колониях общего режима.

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество, которое использовалось при совершении преступлений, а именно денежные средства — более 136 тыс. рублей, сотовые телефоны и автомобиль «Тойота RAV 4».