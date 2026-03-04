Самарец за 2,5 млн руб. купил воздух вместо автомобиля - его обманули мошенники

В полицию Советского района Самары поступило заявление о мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшим оказался 41-летний местный житель, который планировал приобрести автомобиль, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В одном из мессенджеров мужчина обнаружил группу, предлагавшую услуги по поставке автомобилей из-за рубежа. Его заинтересовала модель стоимостью свыше 2,5 млн рублей.

С покупателем связался "представитель продавца", который подробно разъяснил порядок сделки. Помимо стандартных процедур — оформления договора и получения отчета о диагностике — покупателю сообщили о необходимости полной оплаты транспортного средства до его получения. После этого мошенники направили на его электронную почту поддельные документы, якобы подтверждающие, что автомобиль прошел техосмотр и готов к передаче. Доверившись злоумышленникам, мужчина перевел на указанный собеседником счет полную сумму, а взамен получил отсканированную копию подписанного "договора купли-продажи".

Обман вскрылся после повторного звонка лже-менеджера через несколько дней: тот потребовал дополнительно перевести 100 тысяч рублей, сославшись на задержку автомобиля на таможенном контроле. Пострадавший незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, полицейские ведут розыск злоумышленников.