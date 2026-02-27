Пожилой самарец отдал липовым сотрудникам МФЦ около 2 млн рублей

В Самаре 79-летний пенсионер стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионеру позвонил неизвестный под видом сотрудника МФЦ и сообщил, что преступники получили доступ к его персональным данным и пытаются похитить его сбережения. Чтобы обезопасить деньги, аферист убедил мужчину снять их и передать всю сумму курьеру, который положит деньги на "резервный счет". Потерпевший поверил аферисту и отдал мошеннику более 1,8 млн рублей, после чего последний перестал выходить на связь. Пожилой мужчина понял, что стал жертвой афериста и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.