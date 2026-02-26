В Кинельском районе неизвестный проник ночью в офис и похитил 450 тысяч

В полицию Кинельского района обратился 47-летний директор животноводческого хозяйства с сообщением о краже из офиса. По его словам, неизвестный ночью проник в помещение и похитил из не закрывающейся тумбочки 450 тысяч рублей, приготовленные для бухгалтера на закупку оргтехники. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, проверили причастность к хищению лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и работающих в хозяйстве.
Несмотря на то, что в обзор камеры видеонаблюдения не попадает место временного хранения денег, в ходе изучения записей сотрудники уголовного розыска предположили, что деньги мог похитить ранее судимый за имущественные преступления 50-летний работник.
Когда полиция приехала к нему домой, жена подозреваемого сообщила, что муж внезапно уехал в другой город, перед этим пояснив, что получил возможность дополнительного заработка, и перевел 80 тысяч рублей "на хозяйство". Узнав, в чем подозревают мужчину, местная жительница вернула заявителю оставшиеся от раздачи долгов 32 тысячи рублей.
Оперуполномоченные задержали злоумышленника в соседнем регионе. На него возбудили уголовное дело по статье "Кража". Тот признался и сообщил, что, заглянув по служебной надобности несколько раз в тумбочку бухгалтера, увидел деньги и, страдая пагубной зависимостью, не смог совладать с собой. Подозреваемый пообещал возместить потерпевшему ущерб в полном объеме.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.