В Кинельском районе неизвестный проник ночью в офис и похитил 450 тысяч

В полицию Кинельского района обратился 47-летний директор животноводческого хозяйства с сообщением о краже из офиса. По его словам, неизвестный ночью проник в помещение и похитил из не закрывающейся тумбочки 450 тысяч рублей, приготовленные для бухгалтера на закупку оргтехники. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, проверили причастность к хищению лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и работающих в хозяйстве.

Несмотря на то, что в обзор камеры видеонаблюдения не попадает место временного хранения денег, в ходе изучения записей сотрудники уголовного розыска предположили, что деньги мог похитить ранее судимый за имущественные преступления 50-летний работник.

Когда полиция приехала к нему домой, жена подозреваемого сообщила, что муж внезапно уехал в другой город, перед этим пояснив, что получил возможность дополнительного заработка, и перевел 80 тысяч рублей "на хозяйство". Узнав, в чем подозревают мужчину, местная жительница вернула заявителю оставшиеся от раздачи долгов 32 тысячи рублей.

Оперуполномоченные задержали злоумышленника в соседнем регионе. На него возбудили уголовное дело по статье "Кража". Тот признался и сообщил, что, заглянув по служебной надобности несколько раз в тумбочку бухгалтера, увидел деньги и, страдая пагубной зависимостью, не смог совладать с собой. Подозреваемый пообещал возместить потерпевшему ущерб в полном объеме.