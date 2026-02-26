Сергей Симоненко (ОТП Банк): "Импортозамещение требует не только технологий, но и экономической прозрачности и эффективности"

Сергей Симоненко, директор по информационным технологиям ОТП Банка, выступил на сессии "Доверять и проверять: что мы знаем о доверенных ПАК сегодня? группы Rubytech", которая прошла в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". В формате открытого диалога с коллегами и вендорами он поделился практическим опытом импортозамещения критической инфраструктуры и обозначил болевые точки, с которыми сталкивается банк в рамках процесса локализации.

Спикер отметил, что в прошлом году банк завершил знаковый проект по миграции процессинга, а сейчас в активной фазе находится импортозамещение автоматизированной банковской системы (АБС) и хранилища данных. При выборе софта организация ориентируется на уже зарекомендовавшие себя российские стеки, однако в части аппаратного обеспечения пока сохраняет возможность использовать западные решения там, где это допустимо.

Говоря о текущем состоянии рынка, Сергей Симоненко высоко оценил сложившуюся практику открытого тестирования на отраслевых полигонах. Сегодня свои решения проверяют не только вендоры ПО, но и производители инфраструктуры, причем нередко в конкурентной среде. "Очень важно, что вы соревнуетесь с точки зрения технологической возможности и делаете это качественно. Выражаю вам за это признательность", — обратился он к разработчикам.

В качестве иллюстрации спикер привел недавний пример тестирования автоматизированных банковских систем (АБС). "Вчера мы видели информацию: все семь АБС успешно прошли проверку на небольших базах данных — у всех стояли зеленые галочки. Но когда речь зашла о серьезном объеме, 50–60 терабайт, пока справился только один — ЦФТ. Мне как потребителю было бы важно понять, что с остальными шестью", — поделился он. По мнению эксперта, такие испытания позволяют объективно оценить готовность продуктов к реальным нагрузкам. Он призвал вендоров активнее участвовать в подобных тестах и публично демонстрировать результаты. "Уважаемые коллеги, это же не ярмарка тщеславия, это реальная возможность показать всему российскому рынку, на что вы способны. Если вы можете помочь с решением этого вопроса, отрасль будет вам благодарна, сейчас отличный момент заявить о себе", — подчеркнул Сергей Симоненко. При этом он отметил, что пока российские решения в сегменте системного ПО и инфраструктуры только начинают появляться, но первые обнадеживающие примеры видны уже сейчас.

Отдельно спикер остановился на значении самой практики открытых тестирований для рынка. Он подчеркнул, что для компаний, которые не могут позволить себе развернуть собственные испытательные комплексы, такие полигоны становятся окном в мир новых технологий. "Мы пока не являемся участниками программы тестирований на полигонах, но видим, что для небольших организаций без достаточного ресурса на собственные тестовые стенды, возможность использования результатов тестирования на полигонах — это значимое достижение для всей отрасли. Мы все объединились: регулятор, вендоры, потребители сервиса — все вместе адаптируют, тестируют, проверяют решения. Такого опыта, мне кажется, в мире больше нет", — поделился он.

Еще одним важным вызовом спикер назвал вопросы эксплуатации и совокупной стоимости владения. Он напомнил, что за периметром пользовательского интерфейса остаются критически важные процессы: резервное копирование, восстановление данных, скорость обслуживания и отказоустойчивость. Без понимания того, как эти механизмы будут работать в долгосрочной перспективе, внедрение новых систем становится затруднительным. "Любая финансовая организация всегда балансирует между требованиями регулятора, функциональными возможностями и стоимостью решения. Там, где есть возможность применить недорогую импортную инфраструктуру — мы ее применяем, потому что вопрос цены и совокупной стоимости владения сегодня стоит крайне остро", — констатировал Сергей Симоненко.