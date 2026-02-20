16+
Сюжеты:
Банки Финансы

Куда улетают деньги: ОТП Банк и Авиасейлс запустили спецпроект с розыгрышем авиабилетов

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ОТП Банк совместно с сервисом Авиасейлс объявили о запуске нового интерактивного спецпроекта. Пользователям предлагается проверить свою интуицию, разобравшись в загадочных отпускных тратах, и поучаствовать в розыгрыше билетов для нового путешествия.

Возвращаясь с отдыха, многие туристы смотрят на историю операций в банковском приложении и пытаются вспомнить, куда ушел весь бюджет. Команды ОТП Банка и Авиасейлс превратили этот жизненный инсайт в увлекательную игру. В рамках спецпроекта пользователям предстоит изучить реальные примеры банковских списаний и угадать, за что именно платил путешественник в отпуске.

Главный приз проекта — два авиабилета на сумму до 70 000 ₽.

Как принять участие в розыгрыше:

  1. Пройти интерактивный тест на странице спецпроекта
  2. Оставить свой email для обратной связи
  3. Поделиться проектом с друзьями

"Мы хотим, чтобы планировать и оплачивать путешествия было легко и увлекательно. Этот проект — отличная возможность проверить свою финансовую насмотренность, посмеяться над типичными отпускными тратами и выиграть новые билеты. А чтобы будущие поездки были еще приятнее, мы всегда напоминаем клиентам о важности выбора карты с хорошим кэшбэком", — поделилась Дарья Емельянова, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций ОТП Банка.

Присоединиться к проекту и попытаться опознать загадочные траты можно до 20 марта 2026 года включительно.

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

