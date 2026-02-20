Куда улетают деньги: ОТП Банк и Авиасейлс запустили спецпроект с розыгрышем авиабилетов

ОТП Банк совместно с сервисом Авиасейлс объявили о запуске нового интерактивного спецпроекта. Пользователям предлагается проверить свою интуицию, разобравшись в загадочных отпускных тратах, и поучаствовать в розыгрыше билетов для нового путешествия.

Возвращаясь с отдыха, многие туристы смотрят на историю операций в банковском приложении и пытаются вспомнить, куда ушел весь бюджет. Команды ОТП Банка и Авиасейлс превратили этот жизненный инсайт в увлекательную игру. В рамках спецпроекта пользователям предстоит изучить реальные примеры банковских списаний и угадать, за что именно платил путешественник в отпуске.

Главный приз проекта — два авиабилета на сумму до 70 000 ₽.

Как принять участие в розыгрыше:

Пройти интерактивный тест на странице спецпроекта Оставить свой email для обратной связи Поделиться проектом с друзьями

"Мы хотим, чтобы планировать и оплачивать путешествия было легко и увлекательно. Этот проект — отличная возможность проверить свою финансовую насмотренность, посмеяться над типичными отпускными тратами и выиграть новые билеты. А чтобы будущие поездки были еще приятнее, мы всегда напоминаем клиентам о важности выбора карты с хорошим кэшбэком", — поделилась Дарья Емельянова, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций ОТП Банка.

Присоединиться к проекту и попытаться опознать загадочные траты можно до 20 марта 2026 года включительно.