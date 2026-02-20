Куда улетают деньги: ОТП Банк и Авиасейлс запустили спецпроект с розыгрышем авиабилетов

ОТП Банк совместно с сервисом Авиасейлс объявили о запуске нового интерактивного спецпроекта. Пользователям предлагается проверить свою интуицию, разобравшись в загадочных отпускных тратах, и поучаствовать в розыгрыше билетов для нового путешествия.
Возвращаясь с отдыха, многие туристы смотрят на историю операций в банковском приложении и пытаются вспомнить, куда ушел весь бюджет. Команды ОТП Банка и Авиасейлс превратили этот жизненный инсайт в увлекательную игру. В рамках спецпроекта пользователям предстоит изучить реальные примеры банковских списаний и угадать, за что именно платил путешественник в отпуске.
Главный приз проекта — два авиабилета на сумму до 70 000 ₽.
Как принять участие в розыгрыше:
- Пройти интерактивный тест на странице спецпроекта
- Оставить свой email для обратной связи
- Поделиться проектом с друзьями
"Мы хотим, чтобы планировать и оплачивать путешествия было легко и увлекательно. Этот проект — отличная возможность проверить свою финансовую насмотренность, посмеяться над типичными отпускными тратами и выиграть новые билеты. А чтобы будущие поездки были еще приятнее, мы всегда напоминаем клиентам о важности выбора карты с хорошим кэшбэком", — поделилась Дарья Емельянова, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций ОТП Банка.
Присоединиться к проекту и попытаться опознать загадочные траты можно до 20 марта 2026 года включительно.
