Три "свечки" у "Вива Лэнда": самарцы высказались о строительстве 24-этажного ЖК на Кирова

В Самаре подвели итоги общественных обсуждений по вопросу застройки в границах улиц Свободы, Каховской, Победы и проспекта Кирова. Проект предусматривает возведение жилого комплекса высотой до 24 этажей. Посмотрите эскизы.

Площадка находится рядом с торговым центром "Вива Лэнд". Владелец ТЦ — ООО "Рубин" Владимира Кузьмина, и планирует инициировать застройку, хотя изначально собирался возвести там вторую очередь комплекса. Территория уже освобождена от ветхих двухэтажных домов. Однако в центре площадки находится здание администрации Кировского района.

Фото: ООО "АРХиВ"

Подробного проекта "Рубин" на общественные слушания не представил — лишь архитектурные эскизы, разработанные ООО "АРХиВ" в 2023 году. Согласно этому документу, вдоль проспекта Кирова, улиц Свободы и Каховской построят 11-ти секционный жилой дом переменной этажности. Самые высокие секции — в 24 этажа — будут со стороны "Вива Лэнда". Между ними построят еще один 24-этажный дом.

Фото: ООО "АРХиВ"

Фото: ООО "АРХиВ"

В рамках общественных обсуждений горожан попросили согласовать предоставление "Рубину" разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка — "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)". Судя по опубликованному мэрией заключению, мнения разделились.

Противники проекта акцентировали внимание на том, что в нем нет данных об организации социальной инфраструктуры и парковочных мест. Многих обеспокоило и повышение нагрузки на дороги. Вот самые яркие отзывы:

"Кирова итак вечно стоит! Не проехать!! Ещё и эти высотки впихнут!!!"

"Нет новых школ, детсадов, поликлиник, куда ещё и зачем эти муравейники тут нужны??!!?"

"Против многоэтажной застройки. Эту территорию нужно застраивать домами этажностью не выше средней с обязательной заменой всех коммуникаций, с обязанием получателя профита от застройки построить для города взрослое и детское медучреждение"

"Отрицательное мнение: Слишком большая нагрузка на инженерные сети. Отсутствие детских садов, школ, парковок".

"Высотная застройка в этом районе изуродует внешний вид района, повысит нагрузку на инфраструктуру, утром до работы итак едем в переполненном транспорте, к врачам не попасть, инженерные системы изношены, даже представлять не хочу что будет после застройки района этими высотками".

"Многоэтажная застройка, особенно предложенной плотности, не нужна в этом районе. Рынок новостроек перенасыщен, в Самаре огромное количество нераспроданных квартир. Для чего плодить пустующие высотки? Задайтесь целью создать комфортное жилье средней этажности с обязательной заменой всех коммуникаций, с большими пространствами между домами, для чего вы прессуете человейники стена к стене. Опыт пятой просеки так ничему и не научил застройщиков?"

Фото: ООО "АРХиВ"

"Против высотной застройки, она ухудшает качество условий проживания: из-за плотной застройки многоэтажной застройки происходит ограничение воздушного потока, увеличивается накопление загрязнённого воздуха, уменьшается доступ прямых солнечных лучей к жилым помещениям и придомовым территориям. Высотки для жителей — это сложности с проживанием на верхних этажах, из-за поломок лифтов жильцы вынуждены спускаться и подниматься по лестнице, что затруднительно для пенсионеров, инвалидов, семей с детьми, возникают трудности с доставкой габаритных вещей — мебель не всегда помещается даже в грузовой лифт. При пожарах возникают сложности в эвакуацией и тушением. Нужно наоборот избавлять город от высотных застроек".

Сторонники проекта также были активны в высказываниях. Они были ёмкими и сводились к тому, что "данный квартал давно нуждается в застройке", "району необходимы новые жилые площади", "новые дома — это на пользу району".

Фото: ООО "АРХиВ"

В итоге организатор общественных обсуждений рекомендовал министерству градостроительной политики Самарской области при вынесении решения учитывать лишь те мнения, которые содержат конкретные предложения и замечания. В их число попали и положительные, и отрицательные отзывы.