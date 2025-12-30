16+
Строительство Строительство и недвижимость

Еще 25 га под Самарой застроят жильем

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Правительственная комиссия по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий согласовал три проекта комплексного развития территорий (КРТ) в Самарской области. Об этом сообщил глава регионального минстроя Александр Фомин.

Фото: телеграм-канал Александра Фомина

В частности, согласован проект КРТ с размещением средне- и малоэтажной жилой застройки общей площадью до 250 тысяч кв. метров в поселке Петра Дубрава. Этот населенный пункт находится на северной окраине Самары, но входит в состав Волжского района.

"Проект реализуется с учетом стандартов комплексного развития территорий и необходимой инфраструктуры", — отметил министр.

Также согласованы проекты строительства производственно-складского-либо общественно-делового комплекса площадью до 60 тысяч кв. метров и малоэтажной жилой застройки общей площадью до 36 тысяч кв. метров в Кинельском районе. В рамках реализации последнего предусмотрена безвозмездная передача муниципалитету помещения под дополнительное образование площадью не менее 500 кв. метров.

Некоторые подробности проектов ранее озвучивал минград. По информации ведомства, реализовывать их будут при поддержке ДОМ.РФ. 

