Еще 25 га под Самарой застроят жильем

Правительственная комиссия по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий согласовал три проекта комплексного развития территорий (КРТ) в Самарской области. Об этом сообщил глава регионального минстроя Александр Фомин.
В частности, согласован проект КРТ с размещением средне- и малоэтажной жилой застройки общей площадью до 250 тысяч кв. метров в поселке Петра Дубрава. Этот населенный пункт находится на северной окраине Самары, но входит в состав Волжского района.
"Проект реализуется с учетом стандартов комплексного развития территорий и необходимой инфраструктуры", — отметил министр.
Также согласованы проекты строительства производственно-складского-либо общественно-делового комплекса площадью до 60 тысяч кв. метров и малоэтажной жилой застройки общей площадью до 36 тысяч кв. метров в Кинельском районе. В рамках реализации последнего предусмотрена безвозмездная передача муниципалитету помещения под дополнительное образование площадью не менее 500 кв. метров.
Некоторые подробности проектов ранее озвучивал минград. По информации ведомства, реализовывать их будут при поддержке ДОМ.РФ.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет