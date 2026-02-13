16+
Экономика и бизнес

В Самаре пройдет HR-Форум "Человек — формула будущего"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
26 февраля 2026 года в Самаре пройдет ежегодный масштабный HR-Форум "Человек — формула будущего". Мероприятие будет интересно HR-экспертам, руководителям и собственникам бизнеса, а также экспертам смежных направлений.

Ежегодно форум собирает 200–250 участников и становится важной площадкой региона для обмена опытом и нетворкинга.

HR-ФОРУМ 2026 — это разговор:

— о новых подходах к мотивации людей через смыслы и ценности;

— о грамотном применении нужных бизнесу компетенций;

— о новых бизнес-моделях и корпоративной культуре, поддерживающей партнерство, инновационность и продуктивность.

Гостей ждут:

— Топовые спикеры с реальными кейсами, которые можно применить у вас!

— Захватывающая панельная дискуссия с Zумерами на тему: "Что важно для Zумера при выборе работы? Что может удержать и повысить лояльность"

— Интерактив с залом. Результаты опроса, ответы на актуальные вопросы здесь и сейчас

— Панельная дискуссия с топовыми спикерами на тему: "Управление эффективностью и прибыльностью бизнеса через фокус на человека"

— Нетворкинг, полезное общение с интересными людьми

— Кофе-брейк и фото

Дата: 26 февраля 2026 года

Время: 10:00–18:00 ч.

Место: г. Самара, Грушинский зал (ул. Молодогвардейская, 151, вход со стороны Студенческого переулка).

Не упустите шанс стать частью этого значимого события, обменяться опытом с лидерами отрасли и найти решения для развития своего бизнеса!

Регистрируйтесь и присоединяйтесь: https://directorclubhrforum2026.tilda.ws/page61484371.html.

