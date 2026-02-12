Делегация Самарской области приняла участие в международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия"

По поручению губернатора Самарской области, руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслава Федорищева делегация региона, в которую вошли представители областных минэкономразвития и минпромторга, Агентства по привлечению инвестиций, Корпорации развития, региональных предприятий из разных сфер деятельности презентуют инвестиционные возможности и передовые технологии местных предприятий на ближневосточном рынке.

Интенсивная деловая программа самарской делегации на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия" включает переговоры, пленарные сессии, направленные на укрепление международного сотрудничества. С разработками самарских производителей, представленными на стенде региона в дни работы выставки, познакомились Бандар аль-Хурейф, министр промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовской Аравии, Др. Абдулла Аль-Дубайхи, Заместитель министра инвестиций Королевства Саудовской Аравии, Тарик Абдель Хади Аль-Кахтани, бизнесмен, председатель Саудовско-Российского делового совета и глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей: макет изотермического подводного резервуара для хранения жидкой/газовой продукции для ТЭК от АО "Самарский Завод Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов"; универсальный роботизированный обучающий комплекс RUTP-E6 от резидента индустриального парка "Преображенка", компании "Тесвел".

Еще одним почетным гостем стенда Самарской области стал Абдулазиз Аль-Ахмади, заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии. Замминистра осмотрел всю экспозицию стенда Самарской области, познакомился с продукцией и выразил заинтересованность в развитии промышленного сотрудничества с производителями региона. Он также пригласил предприятия Самарской области, присутствующие на стенде, к участию в программе развития промышленности Саудовской Аравии.

Региональная делегация приняла участие в профильной B2B-сессии "Комплексное развитие инфраструктуры как основа экономической интеграции". В тот же день представители АО "СЗ КВОиТ" провели встречу с руководством ведущей саудовской компании "Al Suwaiket Group", реализующей крупномасштабные инфраструктурные, промышленные и градостроительные проекты. Это прямой диалог, нацеленный на конкретные проекты и кооперацию.

Врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Павел Финк провел встречу с главой Главного управления внешней торговли Саудовской Аравии. Стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества в сфере автопрома, беспилотной авиации, фармацевтики и пищевой промышленности. Достигнута договоренность о совместной работе по созданию условий для выхода наших производителей на рынок Саудовской Аравии.

На встрече с председателем Саудовско-Российского делового совета Павел Финк обсудил конкретные проекты в сфере машиностроения, пищевой промышленности и туризма.

Меры поддержки и условия реализации промышленных проектов на территории Саудовской Аравии стали темой встречи с представителями Фонда промышленного развития Саудовской Аравии. Выяснили условия финансирования проектов и основные направления интересов Королевства.

"Помимо работы на стенде, мы провели ряд отдельных встреч с министерством инвестиций Саудовской Аравии, с министерством промышленности, на которых договорились о визите их представителей в Самарскую область для ознакомления с нашим потенциалом и реализации совместных проектов в области высоких технологий, сельского хозяйства, логистики, туризма. Большой интерес вызывают наши робототехнические изделия, беспилотные системы, а также продукция сельского хозяйства. На стенде Самарской области был представлен автомобиль Лада Нива, который произвел фурор", — прокомментировал глава минэкономразвития.

Участие в "ИННОПРОМе" продолжает работу по наращиванию экспортного потенциала региона на саудовском направлении, а также по развитию торгового обмена между странами.