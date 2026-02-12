Под Самарой горит промышленное предприятие

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 12 февраля, в Кинельском районе Самарской области произошел пожар на предприятии. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"