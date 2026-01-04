На пожаре в Самарской области пострадал один человек

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 4 января, в Кинель-Черкасском районе Самарской области сгорел двухквартирный дом. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"