В Самаре при пожаре на ул. 22 Партсъезда были спасены 9 человек

В четверг, 22 января, в 21:16 произошел пожар в многоквартирном жилом доме на ул. 22 Партсъезда, 42 в Советском районе Самары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Выяснилось, что загорелись домашние вещи в одной из квартир. В 21.48 пожар был ликвидирован на площади 20 кв. м.

"В результате пожара погибших нет. Огнеборцами спасены 9 человек. На место вызова привлекались 33 человека и 8 единиц техники", — отмечается в сообщении.

Причина пожара устанавливается.