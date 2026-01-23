В Самаре при пожаре на ул. 22 Партсъезда были спасены 9 человек

В четверг, 22 января, в 21:16 произошел пожар в многоквартирном жилом доме на ул. 22 Партсъезда, 42 в Советском районе Самары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Выяснилось, что загорелись домашние вещи в одной из квартир. В 21.48 пожар был ликвидирован на площади 20 кв. м.
"В результате пожара погибших нет. Огнеборцами спасены 9 человек. На место вызова привлекались 33 человека и 8 единиц техники", — отмечается в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !