В Тольятти на пожаре в многоэтажке пострадала 40-летняя женщина

В среду, 25 февраля, в 13:56 на бульваре Космонавтов, 16 в Автозаводском районе Тольятти вспыхнул пожар в многоквартирном доме, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
На месте вызова горели домашние вещи в квартире на 7 этаже.
В 14:17 спасатели ликвидировали возгорание на площади 8 кв. метров. Для тушения были задействованы 22 сотрудника и 7 единиц спецтехники.
В результате пожара пострадала 40-летняя женщина. Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !