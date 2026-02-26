В Тольятти на пожаре в многоэтажке пострадала 40-летняя женщина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 25 февраля, в 13:56 на бульваре Космонавтов, 16 в Автозаводском районе Тольятти вспыхнул пожар в многоквартирном доме, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.