В Елховском районе при пожаре пострадал 88-летний мужчина

В среду, 11 февраля, в 18:14 в селе Нижняя Кондурча Елховского района на ул. Набережной загорелся частный жилой дом и надворные постройки, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Общая площадь возгорания составила 108 кв. метров. При пожаре пострадал 88-летний хозяин дома. Его госпитализировали в Красноярскую ЦРБ.
На месте происшествия работали пожарные расчеты ПСЧ № 137 ПСО № 49 противопожарной службы Самарской области. В тушении пожара участвовали 3 единицы техники и 9 человек личного состава.
Локализация была объявлена в 18:40, ликвидация открытого горения — в 19:38.
Последние комментарии
