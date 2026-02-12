16+
Хоккей Спорт

ЦСК ВВС одержал уверенную победу над "Олимпией" — 5:1

КИРОВО-ЧЕПЕЦК. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 11 февраля, в Кирово-Чепецке, на ЛДС "Олимп-Арена" прошел матч регулярного сезона чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между местной "Олимпией" и ЦСК ВВС.

Уже на 2 минуте гости вышли вперед, после заблокированного броска Литвинова, Артемий Кузнецов бросил из-за ворот и с рикошетом от вратаря шайба залетела в ворота — 0:1. Проходят 4 минуты и Ганабин сильно бросает с правого фланга, а Грошев удачно подставляет клюшку — 0:2.

В заключительном периоде "летчики" укрепили свое преимущество, Данила Дяденькин без затруднения попал с точки вбрасывания — 0:3. Четвертая шайба не заставила себя долго ждать, Павел Гоголев вышел 1 на 1 и не промахнулся — 0:4. Чепчане сразу сократили отставание после вбрасывания, с передачи Максима Пикова отличился Александр Федотов — 1:4. Проходит меньше минуты и Гоголев оформляет дубль и ставит точку в матче — 1:5.

Волжане занимают 11 строчку в турнирной таблице с 62 очками.

Следующий матч "летчики" проведут дома, 15 февраля соперником станет "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма).

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

