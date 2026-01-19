16+
Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла уфимский "Толпар"

ТОЛЬЯТТИ. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 19 января, на домашнем льду "Ладья" принимала гостей из золотого дивизиона — уфимский "Толпар".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Хозяева пропустили быстрый гол на первой минуте матча. Сравнять счет удалось на старте второго периода. Великолепно реализовал большинство Григорий Харитонов, а помогли ему в этом Петр Саранов и Александр Петров. Через шесть минут Харитонов и вовсе оформил дубль - 2:1.

В третьем периоде уфимцы, как ни старались, но тольяттинцы выдержали натиск и выиграли этот матч.

Следующий матч "Ладья" проведет дома с "Омскими ястребами" 21 января.

