"Ладья" обыграла уфимский "Толпар"

В понедельник, 19 января, на домашнем льду "Ладья" принимала гостей из золотого дивизиона — уфимский "Толпар".
Хозяева пропустили быстрый гол на первой минуте матча. Сравнять счет удалось на старте второго периода. Великолепно реализовал большинство Григорий Харитонов, а помогли ему в этом Петр Саранов и Александр Петров. Через шесть минут Харитонов и вовсе оформил дубль - 2:1.
В третьем периоде уфимцы, как ни старались, но тольяттинцы выдержали натиск и выиграли этот матч.
Следующий матч "Ладья" проведет дома с "Омскими ястребами" 21 января.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!