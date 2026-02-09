16+
Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Легион" - 5:2

ТОЛЬЯТТИ. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 9 февраля, "Ладья" встречались с "Легионом".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

К 13-й минуте Владислав Гурьев и Петр Саранов забросили по шайбе в ворота "Легиона" после своих проходов. На 18-й минуте Александр Малышев сократил счет.

На 34-й минуте Александр Морозов, получив шайбу от Саранова, отправил ее в ворота "Легиона". Незадолго до второго перерыва Матвей Тофт забросил в ворота хозяев четвертую шайбу. На 55-й минуте Роман Редько в большинстве сократил счет.

Точку на последней минуте поставил Семен Малков, отправивший шайбу в пустые ворота хозяев. 5:2, победа "Ладьи".

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

