"Ладья" обыграла "Легион" - 5:2

В понедельник, 9 февраля, "Ладья" встречались с "Легионом".

К 13-й минуте Владислав Гурьев и Петр Саранов забросили по шайбе в ворота "Легиона" после своих проходов. На 18-й минуте Александр Малышев сократил счет.

На 34-й минуте Александр Морозов, получив шайбу от Саранова, отправил ее в ворота "Легиона". Незадолго до второго перерыва Матвей Тофт забросил в ворота хозяев четвертую шайбу. На 55-й минуте Роман Редько в большинстве сократил счет.

Точку на последней минуте поставил Семен Малков, отправивший шайбу в пустые ворота хозяев. 5:2, победа "Ладьи".