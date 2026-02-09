"Ладья" обыграла "Легион" - 5:2

В понедельник, 9 февраля, "Ладья" встречались с "Легионом".
К 13-й минуте Владислав Гурьев и Петр Саранов забросили по шайбе в ворота "Легиона" после своих проходов. На 18-й минуте Александр Малышев сократил счет.
На 34-й минуте Александр Морозов, получив шайбу от Саранова, отправил ее в ворота "Легиона". Незадолго до второго перерыва Матвей Тофт забросил в ворота хозяев четвертую шайбу. На 55-й минуте Роман Редько в большинстве сократил счет.
Точку на последней минуте поставил Семен Малков, отправивший шайбу в пустые ворота хозяев. 5:2, победа "Ладьи".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!