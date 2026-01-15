"Лада" проиграла "Салавату Юлаеву"

В четверг, 15 января, на тольяттинском стадионе "Лада-Арена" прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Ладой" и уфимским "Салаватом Юлаевым". Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:2.

Первый период прошел с преимуществом гостей, которые забросили три шайбы стараниями Джека Родуолда, Владислава Ефремова и Александра Жаровского.

Второй периода тольяттинцы начали активно и, навязав борьбу в чужой зоне отыграли одну шайбу после броска Райли Савчука. Но, на 28-й минуте Ефремов оформил дубль. В оставшееся до второго периода тольяттинцы две минуты поиграли "5 на 3", но реализовать внушительное численное преимущество не смогли.

Гости в подобной ситуации в третьем периоде увеличили своё преимущество (вслед за Ефремовым дублем отметился Родуолд). "Лада" стараниями Савчука, оформившего дубль, на 57-й минуте сократила счет. Итог встречи — 2:5 (0:3; 1:1; 1:1).