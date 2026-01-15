16+
Хоккей Спорт

"Лада" проиграла "Салавату Юлаеву"

ТОЛЬЯТТИ. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 15 января, на тольяттинском стадионе "Лада-Арена" прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Ладой" и уфимским "Салаватом Юлаевым". Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:2.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Первый период прошел с преимуществом гостей, которые забросили три шайбы стараниями Джека Родуолда, Владислава Ефремова и Александра Жаровского.

Второй периода тольяттинцы начали активно и, навязав борьбу в чужой зоне отыграли одну шайбу после броска Райли Савчука. Но, на 28-й минуте Ефремов оформил дубль. В оставшееся до второго периода тольяттинцы две минуты поиграли "5 на 3", но реализовать внушительное численное преимущество не смогли.

Гости в подобной ситуации в третьем периоде увеличили своё преимущество (вслед за Ефремовым дублем отметился Родуолд). "Лада" стараниями Савчука, оформившего дубль, на 57-й минуте сократила счет. Итог встречи — 2:5 (0:3; 1:1; 1:1).

