"Лада" уступила московскому "Динамо"

В понедельник, 26 января, в выездной встрече ХК "Лада" уступил московскому "Динамо", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Волжане начали встречу активно и даже забили. Но, шайбу в итоге отменили из-за офсайда. На девятой минуте хозяева открыли счет после дальнего броска Игоря Ожиганова. На 25-й минуте Семен Дер-Аргучинцев удвоил преимущество хозяев, добив шайбу в ворота Ивана Бочарова.

На 26-й минуте хозяева в большинстве забросили третью шайбу (Максим Мамин). На последней минуте второго периода Павел Гоголев практически с точки вбрасывания отправил шайбу в дальний угол, сократив отставание тольяттинцев. Эта шайба стала для него первой за тольяттинскую команду. В третьем периоде волжане играли активно, но счет не изменился. 3:1, победа "Динамо".