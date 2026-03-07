"Лада" проиграла "Спартаку" - 1:7

В первом из двух домашних матчей со "Спартаком" тольяттинская "Лада" потерпела поражение со счетом 1:7.
У волжан единственную шайбу забросил Андрей Алтыбармакян.
Повторная встреча состоится 8 марта в 17:00.
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!
Статистика матча: Броски: 45-56; Броски в створ: 21-37; Голы: 1-7; Вбрасывания: 17-27; Блокированные броски: 6-16; Силовые приемы: 13-5; Отборы: 2-8; Потери: 18-13; Перехваты: 1-7; Время в атаке: 13:50–15:57; Штраф: 6-6.