"Лада" уступила "Трактору"

ХК "Лада" в понедельник, 23 февраля, в Челябинске встречался с местным "Трактором".
На третьей минуте защитник "Лады" Арсен Таймазов открыл счет дальним броском. Ев 21-й минуте Михал Чайковски восстановил равновесие в счете. В середине матча Александр Рыкманов вывел вперёд уральцев.
На 55-й минуте тольяттинцы организовали быструю контратаку, и Тайлер Граовац кистевым броском сравнял счет. На 59-й минуте сначала Андрей Светлаков забросил третью шайбу в ворота "Лады", а затем Александр Кадейкин установил окончательный счет 4:2,.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!