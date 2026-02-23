"Лада" уступила "Трактору"

ХК "Лада" в понедельник, 23 февраля, в Челябинске встречался с местным "Трактором".

На третьей минуте защитник "Лады" Арсен Таймазов открыл счет дальним броском. Ев 21-й минуте Михал Чайковски восстановил равновесие в счете. В середине матча Александр Рыкманов вывел вперёд уральцев.

На 55-й минуте тольяттинцы организовали быструю контратаку, и Тайлер Граовац кистевым броском сравнял счет. На 59-й минуте сначала Андрей Светлаков забросил третью шайбу в ворота "Лады", а затем Александр Кадейкин установил окончательный счет 4:2,.