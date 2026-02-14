"Ладья" во втором матче победила "Снежных Барсов"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 14 февраля, на "Барыс Арене" в Астане прошел матч в рамках Молодежной хоккейной лиги между местными "Снежными Барсами" и тольяттинской "Ладьей".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"