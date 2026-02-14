"Ладья" во втором матче победила "Снежных Барсов"

В субботу, 14 февраля, на "Барыс Арене" в Астане прошел матч в рамках Молодежной хоккейной лиги между местными "Снежными Барсами" и тольяттинской "Ладьей".
По ходу второго матча против "Снежных Барсов" тольяттинцы дважды уступали сопернику две шайбы (0:2 и 1:3), но смогли переломить ход матча и добиться победы со счетом 4:3. Шайбами у волжан отметились Марат Павлов (дважды), Артем Крикуненко и Архип Захаренков.
"Снежные Барсы" (Астана) — "Ладья" — 3:4 (1:0; 2:2; 0:2)
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!