16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре выделят 48 млн рублей на содержание общественных туалетов Специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" помогли улучшить температурный режим в школе № 78 в Самаре Условие постоплаты услуг по газификации внутри участка для льготных категорий граждан продолжит действовать в 2026 году "Т Плюс" и ОНФ объединят усилия по контролю за качеством теплоснабжения в Самарской области В 2025 году к сетям "Т Плюс" подключились 36 новых объектов в Самарской области

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре выделят 48 млн рублей на содержание общественных туалетов

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется организацией функционирования сети общественных туалетов на территории города. На эти цели выделяют 48,22 млн рублей

Фото: Александра Белова

Победителя торгов определят после 5 марта. Он должен будет исполнять контракт в течение 291 дня с момента заключения контракта (ориентировочно — до конца апреля 2027 года).

В техзадании отмечается, что услуги оказываются по содержанию 18 общественных уборных разных типов:

  • пять стационарных (пл. Куйбышева, ул. Маяковского (у цирка), сквер Высоцкого, парк Гагарина, Парк "Молодежный");
  • девять двухместных модулей павильонов (сквер им. Пушкина, сквер на пл. им. Куйбышева, два туалета в парке Победы, два — в сквере "Вертолетная площадка, ул. Ленинградская, сквер Театральный (ул. Фрунзе), площадка у Речного вокзала);
  • два трехместных модуля (сквер на пр. Ленина, Ерик Парк);
  • один четырехместный павильон (парк Воронежские озера);
  • один шестиместный модуль (сквер у ДК "Октябрь").

Подрядчик должен будет содержать объекты в чистоте и порядке, убирать по графику, а в случае повреждения восстанавливать оборудование и инженерные системы.

Отмечается, что работы по обслуживанию туалетов модульного типа дополнительно включают в себя: оказание помощи маломобильным группам населения по эксплуатации павильона туалета модульного типа (открывание дверей, любая помощь по сигнальному вызову); осуществление контроля за температурным режимом воды; включение и выключение тепловентиляторов в кабинах туалетных модулей; включение и выключение наружного и внутреннего освещения туалетных модулей; уборку прилегающей территории и т. п.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1