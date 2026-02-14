В Самаре выделят 48 млн рублей на содержание общественных туалетов

Департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется организацией функционирования сети общественных туалетов на территории города. На эти цели выделяют 48,22 млн рублей

Победителя торгов определят после 5 марта. Он должен будет исполнять контракт в течение 291 дня с момента заключения контракта (ориентировочно — до конца апреля 2027 года).

В техзадании отмечается, что услуги оказываются по содержанию 18 общественных уборных разных типов:

пять стационарных (пл. Куйбышева, ул. Маяковского (у цирка), сквер Высоцкого, парк Гагарина, Парк "Молодежный");

девять двухместных модулей павильонов (сквер им. Пушкина, сквер на пл. им. Куйбышева, два туалета в парке Победы, два — в сквере "Вертолетная площадка, ул. Ленинградская, сквер Театральный (ул. Фрунзе), площадка у Речного вокзала);

два трехместных модуля (сквер на пр. Ленина, Ерик Парк);

один четырехместный павильон (парк Воронежские озера);

один шестиместный модуль (сквер у ДК "Октябрь").

Подрядчик должен будет содержать объекты в чистоте и порядке, убирать по графику, а в случае повреждения восстанавливать оборудование и инженерные системы.

Отмечается, что работы по обслуживанию туалетов модульного типа дополнительно включают в себя: оказание помощи маломобильным группам населения по эксплуатации павильона туалета модульного типа (открывание дверей, любая помощь по сигнальному вызову); осуществление контроля за температурным режимом воды; включение и выключение тепловентиляторов в кабинах туалетных модулей; включение и выключение наружного и внутреннего освещения туалетных модулей; уборку прилегающей территории и т. п.