Волонтёры "Молодой гвардии" организовали доставку воды маломобильным жителям Куйбышевского района Самары

В связи с ремонтом водопровода и установкой временной схемы водоснабжения в Куйбышевском районе Самары в части домов была ограничена подача воды и уменьшен напор подачи водоснабжения. По состоянию на 27 января водоснабжение восстановлено, ограничение напора воды сохраняется только в 2 домах. На время работ ресурсоснабжающая компания оперативно обеспечила подвоз воды в бойлерах к домам согласно графику. Администрация Куйбышевского района совместно с волонтерами общественной организации "Молодая гвардия" организовала доставку воды людям пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья.

"Поддерживаем связь с жителями, в выходные организовали встречу с ними и главным инженером ресурсного предприятия Игорем Давыдовым. Рассказали, какие работы ведутся, озвучили примерные сроки. Подвоз воды оперативно организован по двум адресам. Активисты и добровольцы района помогают доставить воду в квартиры к маломобильным гражданам. Жители, которые нуждаются в услугах волонтеров, могут обращаться через Госпаблик администрации Куйбышевского района или по телефону 330-05-54. Сигнал будет оперативно направлен волонтерам. Ситуацию держу на контроле лично", — сказал глава Куйбышевского района города Самары Алексей Пугачев.

На улице Калининградской аварийные бригады компании "РКС-Самара" отогревают перемерзшие участки наружной трубы и параллельно проводят земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети, что позволит обеспечить нужный объём воды для штатного водоснабжения зданий.

"Подрядная организация приступила к монтажу закладных для проведения горизонтально направленного бурения, чтобы в дальнейшем приступить к укладке новой 700-метровой трубы диаметром 300 мм взамен наружной, на которой сейчас перемерзают участки. Перекладка будет бестраншейная, через заводные котлованы. Планируется нормализовать давление к концу недели, а в феврале все работы на участке завершить, — рассказал главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков. — Мы приносим жителям извинения за временные неудобства. Бригады на месте круглосуточно, все работают, все силы направлены на то, чтобы как можно скорее сделать перекладки наружных труб, для того чтобы в будущем таких ситуаций в морозы не возникало".

Как рассказал Владимир Бирюков, в Куйбышевском районе Самары в этом году продолжатся плановые работы по модернизации сетей ХВС: "Плановые работы по модернизации сетей повысят надёжность водоснабжения, специалистам предстоит переложить оставшиеся наружные трубы в грунт и обновить запорную арматуру".

Жители Куйбышевского района, которым необходима доставка воды до квартиры, могут обращаться на линию оперативного дежурного администрации района по телефону 330-05-54.

Напомним, сообщить о проблемах на коммуникациях (утечки, излив канализации, открытый колодец, провалы около колодца) можно по телефонам диспетчерской "РКС-Самара" 8 (846) 334-75-12, 311-05-05 (робот) или в телеграм-бот. Круглосуточная аварийная служба Т Плюс: 8 (846) 953-79-04.