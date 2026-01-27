16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Волонтёры "Молодой гвардии" организовали доставку воды маломобильным жителям Куйбышевского района Самары В Самаре лыжную базу "Чайка" планируют передать в концессию Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ Более 98,5 тысячи заявок жителей Самары выполнило социальное такси в 2025 году Главой Чапаевска стал Александр Краснов

Муниципалитеты Власть и политика

Волонтёры "Молодой гвардии" организовали доставку воды маломобильным жителям Куйбышевского района Самары

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с ремонтом водопровода и установкой временной схемы водоснабжения в Куйбышевском районе Самары в части домов была ограничена подача воды и уменьшен напор подачи водоснабжения. По состоянию на 27 января водоснабжение восстановлено, ограничение напора воды сохраняется только в 2 домах. На время работ ресурсоснабжающая компания оперативно обеспечила подвоз воды в бойлерах к домам согласно графику. Администрация Куйбышевского района совместно с волонтерами общественной организации "Молодая гвардия" организовала доставку воды людям пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Поддерживаем связь с жителями, в выходные организовали встречу с ними и главным инженером ресурсного предприятия Игорем Давыдовым. Рассказали, какие работы ведутся, озвучили примерные сроки. Подвоз воды оперативно организован по двум адресам. Активисты и добровольцы района помогают доставить воду в квартиры к маломобильным гражданам. Жители, которые нуждаются в услугах волонтеров, могут обращаться через Госпаблик администрации Куйбышевского района или по телефону 330-05-54. Сигнал будет оперативно направлен волонтерам. Ситуацию держу на контроле лично", — сказал глава Куйбышевского района города Самары Алексей Пугачев.

На улице Калининградской аварийные бригады компании "РКС-Самара" отогревают перемерзшие участки наружной трубы и параллельно проводят земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети, что позволит обеспечить нужный объём воды для штатного водоснабжения зданий.

"Подрядная организация приступила к монтажу закладных для проведения горизонтально направленного бурения, чтобы в дальнейшем приступить к укладке новой 700-метровой трубы диаметром 300 мм взамен наружной, на которой сейчас перемерзают участки. Перекладка будет бестраншейная, через заводные котлованы. Планируется нормализовать давление к концу недели, а в феврале все работы на участке завершить, — рассказал главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков. — Мы приносим жителям извинения за временные неудобства. Бригады на месте круглосуточно, все работают, все силы направлены на то, чтобы как можно скорее сделать перекладки наружных труб, для того чтобы в будущем таких ситуаций в морозы не возникало".

Как рассказал Владимир Бирюков, в Куйбышевском районе Самары в этом году продолжатся плановые работы по модернизации сетей ХВС: "Плановые работы по модернизации сетей повысят надёжность водоснабжения, специалистам предстоит переложить оставшиеся наружные трубы в грунт и обновить запорную арматуру".

Жители Куйбышевского района, которым необходима доставка воды до квартиры, могут обращаться на линию оперативного дежурного администрации района по телефону 330-05-54.

Напомним, сообщить о проблемах на коммуникациях (утечки, излив канализации, открытый колодец, провалы около колодца) можно по телефонам диспетчерской "РКС-Самара" 8 (846) 334-75-12, 311-05-05 (робот) или в телеграм-бот. Круглосуточная аварийная служба Т Плюс: 8 (846) 953-79-04.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1