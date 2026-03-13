16+
Иван Носков: "На интенсивность паводка влияют многие факторы, и мы готовы к любому сценарию"

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре проведены командно-штабные учения в ожидании предстоящего паводка. Уже сформированы аварийные бригады - они находятся в режиме постоянной готовности и смогут оперативно откачивать воду там, где это необходимо. Определен состав поисково-спасательного отряда. Подготовлен запас щебня, песка и мешков - эти материалы можно использовать для сооружения временных препятствий разлива воды. Об этом сообщил в своем канале МАХ глава города Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Учения проходят, что называется, по худшему сценарию, поэтому задействованы все силы и средства реагирования. В каждом районе отработана работа пунктов временного размещения, которые в случае необходимости будут задействованы при эвакуации.

Городские службы закончили прочищать дождеприемники, колодцы, трубопроводы. Подготовлена спецтехника, продолжается вывоз снега.

"После такой снежной зимы в регионе ожидаем сильный паводок, но эксперты говорят, что на его уровень влияют и многие другие факторы - например, промерзание и влажность почвы и пр. В любом случае, к любому развитию событий мы готовы, все сценарии отрепетированы в рамках учений", - пишет глава города.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

