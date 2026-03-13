Иван Носков: "На интенсивность паводка влияют многие факторы, и мы готовы к любому сценарию"

В Самаре проведены командно-штабные учения в ожидании предстоящего паводка. Уже сформированы аварийные бригады - они находятся в режиме постоянной готовности и смогут оперативно откачивать воду там, где это необходимо. Определен состав поисково-спасательного отряда. Подготовлен запас щебня, песка и мешков - эти материалы можно использовать для сооружения временных препятствий разлива воды. Об этом сообщил в своем канале МАХ глава города Иван Носков.

Учения проходят, что называется, по худшему сценарию, поэтому задействованы все силы и средства реагирования. В каждом районе отработана работа пунктов временного размещения, которые в случае необходимости будут задействованы при эвакуации.

Городские службы закончили прочищать дождеприемники, колодцы, трубопроводы. Подготовлена спецтехника, продолжается вывоз снега.

"После такой снежной зимы в регионе ожидаем сильный паводок, но эксперты говорят, что на его уровень влияют и многие другие факторы - например, промерзание и влажность почвы и пр. В любом случае, к любому развитию событий мы готовы, все сценарии отрепетированы в рамках учений", - пишет глава города.