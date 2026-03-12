Более 190 участков автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется отремонтировать в 2026 году в Самаре

В Самаре актуализирован перечень автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов, которые планируется обновить в 2026 году. Порядка 195 объектов, включая 37 по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", начнут ремонтировать весной с наступлением благоприятных погодных условий. На условиях софинансирования из бюджетов всех уровней на эти работы предусмотрено свыше 2,4 млрд рублей.

"В этом году в приоритетном порядке отремонтируем более 53 км дорожного покрытия на улицах Самары, при этом на каждом пятом объекте работы будут выполнены в рамках профильного нацпроекта. Участие в нем позволяет сохранять высокие темпы обновления дорожной инфраструктуры. Там, где будем обустраивать новые тротуары, проведем полную замену основания — так они станут ровнее, долговечнее и безопаснее. Как и обещал, план ремонта на этот год составлен с учётом пожеланий жителей. Спасибо всем, кто пишет, звонит, делится идеями — именно такой диалог помогает нам делать Самару комфортнее для жизни", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Одним из крупнейших объектов дорожной кампании станет ул. Дачная, где капитальный ремонт участка от ул. Чернореченской до ул. Пензенской начался в прошлом году. Здесь уже выполнены строительно-монтажные работы на инженерных сетях, в том числе проложено более 300 метров ливневой канализации. Благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" участок ул. Дачной обновится полностью в этом году.

В пятерку самых протяженных объектов дорожной кампании 2026 года вошли ул. Партизанская (2,67 км от ул. Промышленности до ул. Аэродромной), ул. Антонова-Овсеенко (2,36 км от ул. Авроры до ул. XXII Партсъезда), ул. Дыбенко (2,32 км в границах ул. Советской Армии и ул. Революционной), автодорога на Орлов овраг (более 2 км), ул. XXII Партсъезда (1,86 км от ул. Ставропольской до ул. Гагарина).

Также в 2026 году отремонтируют улицу Лукачева, где в ноябре прошлого года с местными жителями встречался глава Самары Иван Носков. По его поручению работы пройдут на всем протяжении дороги — от ул. Ново-Садовой до дома № 32 по Московскому шоссе. Полностью приведут в порядок и дорогу по ул. Часовой, примыкающей к отремонтированному по программе "Формирование комфортной городской среды" Часовому скверу.

"Непрерывно взаимодействуем не только с дорожными службами, но и с ресурсоснабжающими организациями. Задача, обозначенная главой города, — до начала теплого сезона четко согласовать графики работ на всех инженерных коммуникациях: на водопроводе, теплосетях, канализации и газовых линиях. Действуем по простому, но важному принципу: сначала приводим в порядок коммуникации, и только после этого подрядчики выходят на ремонт дорог и тротуаров. Без синхронизации процессов к работам на плановых объектах не приступим", — сказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

На 53 участках улично-дорожной сети Самары приведут в порядок тротуары, в том числе по ул. Воронежской, ведущие к парку "Молодежный", по Ракитовскому шоссе от Московского шоссе к въезду в ЖК "Рассвет", от стадиона "Металлург" до бассейна "Нептун". Также работы выполнят вдоль Лосиного сквера и по ул. Энтузиастов от ул. Аэродромной до ул. Мориса Тореза, со стороны парка Победы и др.

С полным перечнем объектов ремонта дорог, тротуаров и проездов в г. о. Самара в 2026 году можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.

Напомним, нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован Президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов, в числе которых "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", и государственных программ Российской Федерации.