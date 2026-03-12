16+
В Самарской области под колесами "Ласточки" погибла девушка После отравления угарным газом прокуратура проверила сотни домов в Сергиевском районе На Волге спасли мужчину и женщину, застрявших на снегоходе в фарватере реки В Самарской области перехватили еще один вражеский беспилотник В Самаре ребенок пострадал от снега, упавшего с балкона

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самарской области под колесами "Ласточки" погибла девушка

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области в среду, 11 марта, в 17:57 на перегоне Водинская — Радиоцентр электропоездом № 7123 "Ласточка", следовавшим сообщением "Новокуйбышевск — Тольятти", смертельно травмирована 18-летняя местная жительница.

Фото: Центральный МСУТ СК России

Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось.

Следственными органами Центрального МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Выполняется комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.️

 

