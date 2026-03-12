В Самарской области под колесами "Ласточки" погибла девушка

В Самарской области в среду, 11 марта, в 17:57 на перегоне Водинская — Радиоцентр электропоездом № 7123 "Ласточка", следовавшим сообщением "Новокуйбышевск — Тольятти", смертельно травмирована 18-летняя местная жительница.
Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось.
Следственными органами Центрального МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Выполняется комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.️
