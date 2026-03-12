В Самарской области под колесами "Ласточки" погибла девушка

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в среду, 11 марта, в 17:57 на перегоне Водинская — Радиоцентр электропоездом № 7123 "Ласточка", следовавшим сообщением "Новокуйбышевск — Тольятти", смертельно травмирована 18-летняя местная жительница.

Фото: Центральный МСУТ СК России