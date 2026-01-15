16+
Чрезвычайные происшествия Происшествия

Два рабочих погибли из-за сорвавшейся люльки на стройке в Самаре

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Два человека погибли на месте из-за ЧП на стройке ЖК "Кватро" в Самаре. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

Напомним, трагедия произошла 15 января по адресу ул. Буянова/Вилоновская, 89/95. При остеклении 20 этажа оборвался трос фасадно-подъемной люльки, в которой было трое рабочих. В результате двое из них скончались на месте, третьего увезли в больницу.

На месте происшествия работает прокурор Железнодорожного района и зампрокурора области Евгений Петренко. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований трудового законодательства, строительных нормативов и правил.

Также известно, что в связи с ЧП региональное СУ СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек").

