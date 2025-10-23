"Тело женщины в луже крови": стало известно, что случилось в общежитии самарского колледжа

В четверг, 23 октября, в самарских телеграм-каналах появились сообщения об обнаружении трупа женщины в луже крови в общежитии Поволжского государственного колледжа. Сообщение сопровождалось фотографией.
Как пояснили журналисту Волга Ньюс в правоохранительных органах, никакого криминала в общежитии не было. По неофициальным данным, женщина-вахтер, недавно перенесшая операцию, оступилась и упала. Поэтому у нее разошлись швы. Женщина жива.
