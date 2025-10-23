"Тело женщины в луже крови": стало известно, что случилось в общежитии самарского колледжа

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 23 октября, в самарских телеграм-каналах появились сообщения об обнаружении трупа женщины в луже крови в общежитии Поволжского государственного колледжа. Сообщение сопровождалось фотографией.