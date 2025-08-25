Ураган посрывал крыши в Хворостянском районе

Хворостянский район Самарской области пострадал от урагана. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В воскресенье, 24 августа, ураган сорвал крышу среднего специального учебного заведения на площади 900 кв. м, повредил кровли спортивного зала районной школы, четырех многоквартирных домов и пяти частных домов. Также повреждены два участка теплотрассы, газопровода, линии электропередач, повалены деревья.

Администрация района ввела режим повышенной готовности. Прокуратура координирует деятельность органов местного самоуправления и ответственных служб по ликвидации последствий урагана для предотвращения негативных последствий для жителей района.