Ураган посрывал крыши в Хворостянском районе

Хворостянский район Самарской области пострадал от урагана. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В воскресенье, 24 августа, ураган сорвал крышу среднего специального учебного заведения на площади 900 кв. м, повредил кровли спортивного зала районной школы, четырех многоквартирных домов и пяти частных домов. Также повреждены два участка теплотрассы, газопровода, линии электропередач, повалены деревья.
Администрация района ввела режим повышенной готовности. Прокуратура координирует деятельность органов местного самоуправления и ответственных служб по ликвидации последствий урагана для предотвращения негативных последствий для жителей района.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс